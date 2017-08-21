Бубнов: на сегодня Лига чемпионов для ЦСКА важнее, чем РФПЛ

Экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о проблемах в атакующей линии ЦСКА, а также отметил, что «Спартаку» будет непросто в выездном матче 8-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» (27 августа).
«На сегодняшний день для ЦСКА важнее Лига чемпионов с финансовой точки зрения, чем чемпионат. Проблемы есть в атаке. Практически не забивают. Вернблум уже чуть ли не нападающего играет. В организации игры в атаке у ЦСКА большие проблемы. Это чувствовалось и по квалификационным играм в Лиге чемпионов. Вот ЦСКА и выплывает на хорошей игре в обороне.
У ЦСКА и «Зенита» проблем не меньше, чем у «Спартака» в вопросе состава. Плюс эти команды играли в еврокубках, а у «Спартака» не было такого количества игр. Тем не менее «Спартак» свой матч в 7-м туре проиграл. В матче с «Локомотивом» игроки и голы праздновали не так бурно, и Каррера себя вёл сдержанно. В «Спартаке» тяжёлые времена наступили. Плюс потеряли на старте много очков. Психологически это давит.
«СКА-Хабаровск» — непростая команда. «Зенит» с ними мучился. «Рубин» от них еле ноги унёс. С учётом всех проблем у «Спартака» и не совсем хорошей функциональной готовности, плюс там синтетика, я бы не считал в этой игре «Спартак» явным фаворитом", — цитирует Бубнова «Спорт FM».