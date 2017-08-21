Божович: из «стариков» в «Ахмате» остались Уциев, Иванов и Садаев

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от выездного матча 7-го тура РФПЛ с «Ахматом».
«Ахмат» изменился достаточно сильно за время моего отсутствия в России. Из, скажем так, «стариков» там остались только Уциев, Иванов и Садаев. Может, кого-то забыл. Команда строится новая. Как будем играть — это зависит от противника. Если «Ахмат» заставит нас обороняться, то будем обороняться", — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РФПЛ «Ахмат» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.