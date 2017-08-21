Сарри: «Наполи» может забыть показать свой футбол, если будет помнить о 1-й игре

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Ниццей» (22 августа). Дома итальянский клуб победил со счетом 2:0.
«Нам нужно быть ещё лучше, чем в первом матче, чтобы сдержать большой атакующий потенциал „Ниццы“. Нам нужно забыть о первом матче, мы не можем рисковать и давать сопернику возможность обострить интригу.
Нужно выходить на поле, думая только об одном матче, иначе мы рискуем забыть сыграть в свой футбол. Шансы у „Ниццы“ есть, ведь в первой встрече мы из всех моментов смогли реализовать только два. Нам будет тяжело. Им, впрочем, тоже», — цитирует Сарри Football Italia.
Кулибали: все знают Балотелли, но «Наполи» рассчитывает отыграть на ноль