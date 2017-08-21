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Кулибали: все знают Балотелли, но «Наполи» рассчитывает отыграть на ноль

21 августа 2017, понедельник. 21:07 Футбол

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Ниццей» (22 августа). Дома итальянский клуб победил со счетом 2:0.

«В футболе всё возможно, но мы хотим победить и будем играть на победу. Лига чемпионов — большая цель для нас.

Мы знаем, что Марио Балотелли — отличный игрок, все знают его, он очень хорош, но мы должны думать о себе, а не о лидерах соперника. Мы хотим добиться успеха. Надеюсь, завтра нам удастся отыграть на ноль и выйти в групповой этап», — цитирует Кулибали Football Italia.

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Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Наполи Ницца Калиду Кулибали Марио Балотелли
Новости. Футбол
21 августа 2017, понедельник
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