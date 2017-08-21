Кулибали: все знают Балотелли, но «Наполи» рассчитывает отыграть на ноль

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Ниццей» (22 августа). Дома итальянский клуб победил со счетом 2:0.
«В футболе всё возможно, но мы хотим победить и будем играть на победу. Лига чемпионов — большая цель для нас.
Мы знаем, что Марио Балотелли — отличный игрок, все знают его, он очень хорош, но мы должны думать о себе, а не о лидерах соперника. Мы хотим добиться успеха. Надеюсь, завтра нам удастся отыграть на ноль и выйти в групповой этап», — цитирует Кулибали Football Italia.
Сарри: «Наполи» упустил очень много моментов, но в целом я доволен