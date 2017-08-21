Кононов: возможно, на «Ахмат» есть давление из-за серии неудач

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился впечатлениями от поражения в матче седьмого тура РФПЛ с тульским «Арсеналом». Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «канониров». «Ахмат» проиграл четвёртый матч в турнире подряд.
«Мы планировали играть агрессивно с первых минут и до последних. Второй тайм был очень агрессивный. У нас было достаточно шансов забить гол, и не один, но, к сожалению, не воспользовались ими. Что касается серии неудач, то, возможно, психологически из-за этого есть давление. Но судя по второму тайму, по созданным моментам, конечно, надо было забивать», — сказал Кононов в эфире телеканала «Наш футбол».
Тульский «Арсенал» нанёс «Ахмату» четвёртое поражение в РФПЛ подряд