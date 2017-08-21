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Тошич может продолжить карьеру в чемпионате Германии

21 августа 2017, понедельник. 22:42 Футбол

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Вариант с подписанием контракта с сербским футболистом рассматривает «Гамбург», информирует Mozzart Sport.

Сообщается, что немецкий клуб ищет замену хавбеку Николаю Мюллеру, который, празднуя свой гол в матче первого тура Бундеслиги с «Аугсбургом» (1:0), получил травму и выбыл на семь месяцев.

Помимо Тошича, «Гамбург» рассматривает ряд других кандидатур, но преимуществом 30-летнего футболиста является то, что он свободный агент. Зоран покинул ЦСКА этим летом после семи лет пребывания в клубе.

Источник: Mozzart Sport Сообщить об ошибке
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Гамбург Зоран Тошич Трансферы
Новости. Футбол
21 августа 2017, понедельник
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