Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Вариант с подписанием контракта с сербским футболистом рассматривает «Гамбург», информирует Mozzart Sport.
Сообщается, что немецкий клуб ищет замену хавбеку Николаю Мюллеру, который, празднуя свой гол в матче первого тура Бундеслиги с «Аугсбургом» (1:0), получил травму и выбыл на семь месяцев.
Помимо Тошича, «Гамбург» рассматривает ряд других кандидатур, но преимуществом 30-летнего футболиста является то, что он свободный агент. Зоран покинул ЦСКА этим летом после семи лет пребывания в клубе.