Матч «Зенит» — «Утрехт» обслужат арбитры из Испании

Испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро будет работать на ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и голландским «Утрехтом».
Как сообщает официальный сайт УЕФА, ему будут помогать судьи на линии Хуан Юсте и Абраам Альварес Кантон, резервным рефери будет являться Сантьяго Хайме.
Встреча состоится в четверг, 24 августа, на арене «Санкт-Петербург», начало встречи — в 20:00 по московскому времени.
В первом матче в Нидерландах «Зенит» уступил со счётом 0:1.
«Зенит» продал все билеты на домашний матч с «Утрехтом»