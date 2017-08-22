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Болельщики «Монако» выступили с заявлением по поводу трансфера Мбаппе

22 августа 2017, вторник. 13:21 Футбол

Болельщики «Монако» из группы UM1994 выступили с заявлением по поводу возможного трансфера нападающего команды Килиана Мбаппе в ПСЖ.

«Мы, «Ультрас Монако 1994», хотим отреагировать на ситуацию с одним из игроков нашего клуба. Недавно мы узнали цифры, которые СМИ называют не только в отношении его трансфера, но и в отношении продления с ним контракта. Мы заявляем, что ни один игрок не стоит таких денег. Мы верим в простые ценности в футболе, такие как любовь к футболке своего клуба или уважение к клубу, который тебя вырастил. Мы не можем принять то, что один из наших футболистов действует подобным образом и требует от клуба таких денег, ещё не доказав ничего в дюжине матчей на профессиональном уровне. Также мы хотим напомнить Клиану Мбаппе, что ни один из игроков не может быть выше клуба. Также мы очень надеемся, что руководство «Монако» примет необходимое решение, чтобы закрыть это дело, принимая во внимание, что очень важно не усиливать прямого конкурента в борьбе за титул. Тем не менее у нас отличные игроки, и мы верим, что наша команда будет способна защитить титул с или без Мбаппе», — говорится в заявлении фанатов.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ ФК Монако Килиан Мбаппе Трансферы
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22 августа 2017, вторник
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