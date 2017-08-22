Слуцкий: «Донкастер» будет серьёзным испытанием для «Халл Сити»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от гостевого матча 1/32 финала Кубка английской лиги с «Донкастер Роверс», который состоится сегодня, 22 августа.
«Кубковые турниры дают возможность сыграть с лучшими командами Англии, если вы ещё не выступаете в АПЛ. Но сейчас у нас очень сложный календарь и много травм, так что мы произведём изменения в стартовом составе. Для нас это шанс дать возможность выступить молодым игрокам, чтобы понять их уровень и кондиции. После этого матча мы будем иметь представление о том, готовы они сыграть в Чемпионшипе или ещё нет. «Донкастер» будет для нас серьёзным испытанием. Возможно, они будут дополнительно мотивированы тем, что играют с командой из более высокой лиги, и захотят показать свой уровень. Тем не менее каждый из наших игроков тоже должен показать свой уровень», — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.