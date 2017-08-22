В. Габулов: для тульского «Арсенала» победа в Грозном – историческая

Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в гостевом матче 7-го тура российской Премьер-Лиги.
«Очень важная победа для нас. И матч складывался непросто, и «Арсенал» после выхода в Премьер-Лигу ещё ни разу не выигрывал на выезде — можно сказать, что эта победа историческая. Играть в Грозном всегда тяжело, а побеждать тем более. Так что результат вдвойне приятен. На нашей стороне, конечно, была удача, но и все ребята выложились по полной, бились и играли на победу.
Нам наконец удалось преодолеть неприятную серию, когда мы забивали в первом тайме и не выигрывали матчи. Конечно, на нас это давило. Все прекрасно понимали, что когда-то нужно заканчивать с этим. Если забиваешь гол, то надо доводить матч до победы. Все нацеливались на это, подбадривали друг друга.
Сейв в конце матча? Не стал бы придавать особого значения этому моменту. При выходе один на один нападающего преследовал наш защитник, и у него был цейтнот, чтобы сделать какие-то результативные действия. Действия Альвареса помогли мне справиться с этим моментом и не дать нападающему реализовать выход один на один.
Что касается гола Джорджевича, то Лука наконец реализовал свой момент и этим голом принёс команде победу. Это очень важный гол для самого Луки с психологической точки зрения — чтобы он в полной мере почувствовал уверенность в своих силах. Я бы также отметил передачу Анри Хагуша, который подал так, что Луке ничего не оставалось, кроме как забить", — приводит слова Габулова его официальный сайт.