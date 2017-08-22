Ткачёв: не каждая команда может похвастаться победой в Грозном

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачёв прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в гостевом матче 7-го тура российской Премьер-Лиги.
«Давно таких эмоций не испытывал. В раздевалке после игры было очень радостно, эмоции переполняли. Я так понял, что «Арсенал» давно не выигрывал в гостях. Вдвойне приятно выиграть в Грозном, где не каждая команда может этим похвастаться. Все рады, все довольны, но через четыре дня игра против «Амкара» дома, где нам также нужно выигрывать.
Многие игроки думали, что прилёт в день матча пойдёт во вред. Давно такого не было. Но, наверно, не в лучшем состоянии был «Ахмат». Нам удалось сразу ответить голом на пропущенный мяч. Про судейство говорить не хочу. Просто поздравляю всю команду, всех ребят, всех болельщиков.
Что касается моего гола, то всё получилось удачно. Мяч отскочил ко мне на ногу. Забил с рикошета. Но гораздо важнее мяч Джорджевича. Надеюсь, Лука будет дальше нас радовать своими голами», — заявил Ткачёв, слова которого приводит официальный сайт тульского клуба.