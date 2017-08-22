«Барса» требует от Неймара € 8,5 млн за невыполнение контрактных обязательств

«Барселона» на своём официальном сайте объявила, что подала на перешедшего в «ПСЖ» нападающего Неймара в суд.
Каталонский клуб утверждает, что бразилец должен выплатить сине-гранатовым € 8,5 млн за невыполнение контрактных обязательств. В прошлом году Неймар продлил контракт с сине-гранатовыми до 2021 года, и клуб хочет вернуть бонус, выплаченный игроку за подписание нового договора, а также 10% за просроченную задолженность.
«Барселона» предпринимает эти действия с целью защиты своих интересов. Неймар в одностороннем порядке инициировал выкуп контракта всего спустя пару месяцев после продления соглашения до 2021 года. Все процедуры будут проводиться в компетентных органах без вступления в дискуссию с самим игроком», — сообщается на сайте каталонцев.