Хагуш: увидел Джорджевича, забросил ему мяч, получилось хорошо

Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в гостевом матче 7-го тура российской Премьер-Лиги.
«Эмоции великолепные. Это первая победа на выезде за последние полтора года. Поздравляю всех наших болельщиков.
Выходить на замену всегда тяжелее, чем играть с первых минут. Но проблем никаких не было. Тренер рассказал, где я должен располагаться и что делать на стандартах. Что касается победного гола, то увидел Джорджевича, забросил ему мяч, получилось хорошо.
Никакой эйфории в раздевалке не было. Приятно, что выиграли наконец-то в гостях. Сейчас все мысли об игре с «Амкаром».
На стадионе очень душно. В принципе, после восьми часов вечера погода чуть наладилась. Перелёт? Тоже был сложным. Но мы выиграли. Что теперь вспоминать? У моей мамы в день игры был день рождения. Вот сделал ей подарок. Поздравляю её", — поведал Хагуш в интервью клубной пресс-службе.
Посмотреть гол можно в «твиттере» РФПЛ.