175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Роджерс: «Астана» боролась до конца, и это заслуживает уважения

22 августа 2017, вторник. 21:18 Футбол

Главный тренер шотландского «Селтика» Брендан Роджерс остался впечатлён игрой «Астаны» в ответной игре раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Казахстанская команда дома победила со счётом 4:3, но в групповой этап пробился «Селтик», который дома выиграл — 5:0.

«Мы отлично начали игру, хорошо владели ситуацией. У нас были моменты, контроль мяча. Первый гол — отчасти случайность. Второй гол «Астаны» был отличным. После того как мы забили свой мяч, игроки немного успокоились. Когда счёт стал 4:1, у «Астаны» появились шансы, но затем мы отличились вновь и получили уверенность, что не упустим результат. «Астана» боролась до конца, и это заслуживает уважения. Это показательный матч, который должен многому нас научить. Какой момент стал переломным? Наш второй гол. Мы этим мячом перевернули игру, и это был камбэк. Мы могли сыграть лучше в обороне, но в целом мы контролировали ход встречи.

«Астана» проявила большое желание, и у них было немало моментов, чтобы забить ещё. Понятно, после результата первого матча мы понимали, что можем играть с уверенностью, но в современном футболе может произойти все что угодно. После первых 20 минут случился поворотный момент, но затем вновь вернулись в игру.

В Лиге Европе есть такие сильные команды, как «Милан» и клубы из чемпионата Англии. Всем понятно, что отнять очки у «Астаны» на их поле будет очень трудно. У «Астаны» хорошая команда. Желаю казахстанскому клубу удачи в дальнейшем", — приводит слова Роджерса Sports.kz.

«Астана» победила «Селтик», но не сумела пробиться в групповой этап ЛЧ
Источник: Sports.kz Сообщить об ошибке
Теги
Селтик ФК Астана Брендан Роджерс
Новости. Футбол
22 августа 2017, вторник
21:32 Неймар выложил фотографию с Пике с подписью: «Он остаётся»
21:25 Арбелоа и Р. Карлос прокомментируют выставочный матч «Реала» с «Фиорентиной»
21:18 Роджерс: «Астана» боролась до конца, и это заслуживает уважения
21:07 Месси выложил фотографию с Луисом Суаресом и Неймаром: он вернулся
21:00 «Ростов» объявил об уходе Препелицэ
20:54 Сесар Навас: принял решение ещё минимум один сезон поиграть на серьёзном уровне
20:54 Ходырев: контакт Головина с защитником «Урала» — игровой, это не пенальти
20:41 Тренер «Янг Бойз»: ЦСКА — не машина, но очень хорошо сыгранная команда
20:32 Полузащитник «Янг Бойз» Бертоне в составе ЦСКА выделил только Акинфеева
20:25 Ходырев: арбитр имел право показать Ал. Миранчуку жёлтую в моменте с Глушаковым
20:24 «Астана» победила «Селтик», но не сумела пробиться в групповой этап ЛЧ
20:20 ФИФА: публикация Fancy Bears ставит под угрозу продолжающуюся борьбу с допингом
20:03 Арбитр Еськов: Самедов пытался ввести меня в заблуждение
20:01 TAD отклонил апелляцию «Реала» на дисквалификацию Роналду
19:48 Молло: шансы «Зенита» на проход «Утрехта» в Лиге Европы составляют 50%
19:48 «Милан» предложил «Лацио» за Кейта € 15 млн плюс Палетту и Ньянга
19:37 Юношеская сборная России проиграла Японии на турнире памяти Вацлава Йежека
19:34 Аскасибар, который мог перейти в «Зенит», стал игроком «Штутгарта»
19:28 Молло: у меня сильный характер, и я готов биться за место в основе «Зенита»
19:16 Улыбка Акинфеева — в фотообзоре тренировки ЦСКА
19:14 Шестой выпуск еженедельной видеорубрики «Неделя спорта глазами девушек»
19:01 Будогосский: имею право обходить стороной отдельных журналистов и один телеканал
19:00 Мануэл Фернандеш стал MVP 7-го тура РФПЛ
18:51 Молло: много команд хочет меня, но я на сто процентов остаюсь в «Зените»
18:51 Рохо вернулся к тренировкам в общей группе «Манчестер Юнайтед»
18:34 Обамейянг: если я хочу расти, то определённо должен уйти из «Боруссии»
18:29 Видео: все голы стартового тура Примеры
18:20 Тьяго Алькантара и Хави Мартинес вернулись в общую группу «Баварии»
18:17 Матюиди — о переходе в «Ювентус»: лучше поздно, чем никогда
18:17 «Интер» объявил о переходе Канселу из «Валенсии»
18:08 На стадионе ЧМ-2018 в Калининграде взошла трава
18:07 Политано, которого сватали в «Зенит», останется в «Сассуоло»
18:06 Аспиликуэта: стремление Алонсо пойти вперёд подчеркнуло амбиции «Челси»
17:36 Хагуш: увидел Джорджевича, забросил ему мяч, получилось хорошо
17:34 «Барса» требует от Неймара € 8,5 млн за невыполнение контрактных обязательств
17:33 Ткачёв: не каждая команда может похвастаться победой в Грозном
17:18 Джорджевич — о голе в ворота «Ахмата»: мяч полетел именно туда, куда я хотел
17:18 Сёмин: Рыбусь — игрок высокого уровня, я доволен проделываемой им работой
17:17 В. Габулов: для тульского «Арсенала» победа в Грозном – историческая
17:06 Студенческая женская сборная России пробилась в плей-офф Универсиады-2017
17:03 «Шанхай СИПГ» — «Гуанчжоу Эвергранд» — 4:0: Халк забил и сделал 2 голевых паса
17:01 Гончаренко: Оланаре при своих габаритах проигрывает много единоборств
16:34 Гончаренко — о травме Оаро: структурно игра «Янг Бойз» мало изменится
16:19 Гончаренко: ЦСКА не намерен сохранять результат первого матча с «Янг Бойз»
16:16 «Зенит» возьмёт у «Валенсии» Абденнура в аренду на два года с опцией выкупа
Все новости RSS
Партнерский контент