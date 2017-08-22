Роджерс: «Астана» боролась до конца, и это заслуживает уважения

Главный тренер шотландского «Селтика» Брендан Роджерс остался впечатлён игрой «Астаны» в ответной игре раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Казахстанская команда дома победила со счётом 4:3, но в групповой этап пробился «Селтик», который дома выиграл — 5:0.
«Мы отлично начали игру, хорошо владели ситуацией. У нас были моменты, контроль мяча. Первый гол — отчасти случайность. Второй гол «Астаны» был отличным. После того как мы забили свой мяч, игроки немного успокоились. Когда счёт стал 4:1, у «Астаны» появились шансы, но затем мы отличились вновь и получили уверенность, что не упустим результат. «Астана» боролась до конца, и это заслуживает уважения. Это показательный матч, который должен многому нас научить. Какой момент стал переломным? Наш второй гол. Мы этим мячом перевернули игру, и это был камбэк. Мы могли сыграть лучше в обороне, но в целом мы контролировали ход встречи.
«Астана» проявила большое желание, и у них было немало моментов, чтобы забить ещё. Понятно, после результата первого матча мы понимали, что можем играть с уверенностью, но в современном футболе может произойти все что угодно. После первых 20 минут случился поворотный момент, но затем вновь вернулись в игру.
В Лиге Европе есть такие сильные команды, как «Милан» и клубы из чемпионата Англии. Всем понятно, что отнять очки у «Астаны» на их поле будет очень трудно. У «Астаны» хорошая команда. Желаю казахстанскому клубу удачи в дальнейшем", — приводит слова Роджерса Sports.kz.