Президент «Локомотива» подписался на страницу героя финала Евро в «Инстаграме»

Президент «Локомотива» Илья Геркус подписался на страницу нападающего «Лилля» Антонио Эдера в «Инстаграме». Ранее глава «железнодорожников», общаясь с болельщиками в социальной сети, анонсировал приход в столичную команду нового футболиста, игравшего и забивавшего на Евро. Португалец соответствует данным параметрам. Именно он стал героем финала Евро-2016, забив гол в дополнительное время в матче с французами.
В прессе неоднократно появлялась информация о возможном уходе 29-летнего форварда из «Лилля». В настоящее время на официальном сайте французского клуба нет упоминаний об Эдере, который пропустил стартовые матчи сезона.
В сезоне-2016/17 Эдер провёл 31 матч в чемпионате Франции, отметившись 6 голами и 4 результативными передачами. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны ЦСКА.