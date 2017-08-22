Клопп: между мной и Коутинью всё в порядке, 100 процентов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его отношения с полузащитником красных Филиппе Коутиньо не изменились, несмотря на ситуацию с возможным переходом бразильца в «Барселону».
«Вдобавок к травме спины Фил сейчас болен. Он не тренировался в течение долгого времени, поэтому в данный момент мы не знаем, когда он вернётся.
Я никогда не комментирую, что кто-то сказал или написал, но на 100 процентов ясно, что ничего не изменилось.
Мой английский недостаточно хорош, чтобы дать пять разных ответов на один и тот же вопрос. Ничего не изменилось.
Вы спрашиваете, всё ли в порядке между мной и ним? Конечно. Абсолютно. 100 процентов", — цитирует Клоппа интернет-издание Goal.
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