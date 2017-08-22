Дуван Сапата, которым интересуется «Локомотив», хочет остаться в Италии

Агент Фернандо Нестор Виллареал, представляющий интересы форварда «Наполи» Дувана Сапаты, заявил, что колумбийский футболист хочет остаться в Италии. Ранее сообщалось, что на Сапату претендуют московский «Локомотив», а также три итальянских клуба — «Торино», «Сампдория» и «Фиорентина».
«В четверг у меня состоится встреча с директорами „Наполи“. Адзурри всё ещё просят за Дувана высокую цену, хоть они и снизили её. Мы будем работать над тем, чтобы ещё больше снизить цену и найти лучшее решение. Примерно 20 клубов из Италии и Европы интересовались Сапатой, но Дуван хочет остаться в Италии», — цитирует агента Football Italia.
Последние два сезона Сапата выступал на правах аренды в «Удинезе». В минувшем чемпионате Италии он провёл 38 матчей, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.