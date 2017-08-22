«Наполи», «Севилья», «Олимпиакос» и «Марибор» вышли в групповой этап ЛЧ-2017/18

Определились четыре новых участника группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18.
«Наполи» после домашней победы над «Ниццей» со счётом 2:0 одержал аналогичную победу на выезде — 2:0. В начале второй половины игры счёт открыл Хосе Кальехон, а в концовке победу гостей закрепил Лоренцо Инсинье.
«Севилья» с общим счётом 4:3 прошла «Истанбул Башакшехир», хотя турки оказали испанцам сопротивление после домашнего поражения со счётом 1:2. Ответная игра закончилась вничью (2:2), у «Севильи» голами отличились Серхио Эскудеро и Виссам Бен-Йеддер, а у «Истанбула» — Элджеро Элиа и Эдин Вишча.
Также участниками группового этапа ЛЧ стали «Олимпиакос», прошедший «Риеку» (2:1, 1:0), и «Марибор», одолевший «Хапоэль» из Беэр-Шевы (2:1, 1:0) благодаря выездному голу.