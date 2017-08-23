«Милан» хочет арендовать Рафинью у «Барселоны» в случае ухода Ньянга в «Спартак»

«Милан» намерен взять полузащитника «Барселоны» Рафинью Алькантару в аренду на год, сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Бразилец недавно восстановился после травмы и начинает набирать оптимальную форму, поэтому каталонцы не против отпустить игрока в Италию на сезон.
Приобретение Рафиньи будет особо полезно для «Милана» в свете возможного ухода форварда М'Байе Ньянга в «Спартак». Как сообщалось, красно-белые увеличили предложение о трансфере Ньянга с € 20 до € 23 млн. При этом сам французский футболист заявил «Милану», что не намерен переходить в стан «Спартака».
В прошлом сезоне Рафинья провёл 18 матчей в испанской Примере, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.