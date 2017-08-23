Сарри: хочу, чтобы «Наполи» сыграл против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Ниццей» (2:0) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов (общий счёт противостояния — 4:0 в пользу итальянского клуба), а также рассказал, с кем хотел бы встретиться на групповом этапе турнира.
«Мы надеемся хорошо выступить как в Европе, так и в чемпионате Италии. Я похвалил своих игроков за эту игру и сразу же напомнил им, что в выходные нам предстоит матч с „Аталантой“, против которой мы потеряли слишком много очков в прошлом сезоне. Было бы очень плохо, если бы мы не пробились в групповой этап. Нам нужно контролировать свои эмоции, иначе это может плохо кончиться. Но эти парни заслужили Лигу чемпионов. Теперь я хочу сыграть с „Манчестер Юнайтед“ на „Олд Траффорд“», — приводит слова Сарри Football Italia.