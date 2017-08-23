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«Реал» планирует подписать новые долгосрочные контракты с 6 игроками и Зиданом

23 августа 2017, среда. 13:40 Футбол

Руководство «Реала» намерено заключить новые долгосрочные контракты с шестью игроками и главным тренером Зинедином Зиданом, сообщает Marca.

В планы «Королевского клуба» входят Иско, Марко Асенсио, Карим Бензема, Марсело, Дани Карвахаль и Рафаэль Варан. Самый длительный контракт будет у Асенсио – до 2023 года. Бензема предложат продлить соглашение до 2021 года, а остальным упомянутым игрокам — до 2022-го. Новый договор Зидана, как ожидается, будет рассчитан до 2020 года.

Принципиальным моментом в новых договорах будет запредельная сумма отступных, учитывая произошедшее с бразильцем Неймаром, которого «ПСЖ» выкупил у «Барселоны» за € 222 млн. К примеру, в контракте Иско будет прописана сумма в размере € 700 млн.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Даниэль Карвахаль Зинедин Зидан Иско Карим Бензема Марко Асенсио Марсело Рафаэль Варан
Новости. Футбол
23 августа 2017, среда
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