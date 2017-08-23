Масалитин: у ЦСКА нет игры в этом сезоне, особенно в нападении

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от ответной встречи ЦСКА с «Янг Бойз» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов, которая состоится сегодня, 23 августа, в Москве на «ВЭБ-Арене».
«Испытываю волнительные эмоции перед матчем с «Янг Бойз» из-за отсутствия игры у ЦСКА в этом сезоне, особенно в нападении. В прошлом матче «армейцам» повезло. Если везёт, значит везёт до конца, и мы должны проходить их. ЦСКА обязан забивать гол, у него есть главное оружие — стандарты. В первой игре у «Янг Бойз» я ничего сверхъестественного не увидел — обычная команда. Акинфеев должен продлить сухую серию, мы не должны пропускать от швейцарцев. Счёт будет минимальным — 1:0 в пользу ЦСКА», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Мурадом Давыдовым.
Первый матч между командами завершился гостевой победой ЦСКА со счётом 1:0.