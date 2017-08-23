Голубин уволен с поста главы селекционного отдела «Динамо»

По информации «Чемпионата», 22 августа со своего поста был уволен глава селекционного отдела московского «Динамо» Геннадий Голубин, занимавший эту должность с января 2017 года.
В сезоне-2017/18 вернувшееся в элиту российского футбола «Динамо» одержало две победы в семи матчах.
Набрав восемь очков, команда расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице российской Премьер-Лиги.
27 августа «Динамо» предстоит гостевой матч против «Краснодара», а 5 сентября команда проведёт товарищескую встречу со сборной России.
Геннадий Голубин назначен главным селекционером «Динамо»