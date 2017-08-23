«Кубань» по пенальти обыграла «Армавир» и вышла в 1/16 финала Кубка России

В матче 1/32 финала Кубка России сезона-2017/18 в Армавире одноимённая команда принимала «Кубань».
В основное время «Армавир» и «Кубань» победителя выявить не сумели — 0:0. В дополнительные полчаса болельщики голов также не увидели. Для определения победителя понадобилась серия пенальти. В ней точнее оказались футболисты краснодарской команды — 3:2.
Таким образом, «Кубань» пробилась в 1/16 финала Кубка России. Жеребьёвка данной стадии турнира состоится 29 августа.
С календарём Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате».