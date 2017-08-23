Рахимич: если Щенников так продолжит, то будет лучшим бомбардиром в конце сезона

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером высказал мнение об игре защитника «армейцев» Георгия Щенникова, который в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (2:0) отметился голом. Щенников забил уже третий гол в этом сезоне.
«Щенников уже меня догоняет по голам. Если так продолжит, то будет лучшим бомбардиром в конце сезона.
Переводить ли его в атаку? Ну а кто больше него забивает? Не то чтобы партнёры ему постоянно скатывали под удар. Просто человек оказывается вовремя в нужном месте.
Щенников раскрылся. У кого-то это происходит раньше, у кого-то позже. У него сейчас», — заявил Рахимич.
Посмотреть гол Щенникова можно в официальном «твиттере» РФПЛ.