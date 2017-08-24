Гончаренко: разве ЦСКА вышел в групповой этап ЛЧ, чтобы кого-то бояться?

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от домашней победы над «Янг Бойз» (2:0) в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов и отметил, что его команда не боится встретиться в групповой стадии турнира с сильными соперниками.
«Думаю, если взять суммарно два матча, мы заслужили победу. Сегодня были более активны, чем на выезде. Понимали, что соперник постарается активно начать матч. Но, учитывая наш опыт, агрессивно начали матч мы. Выбили почву из-под ног соперника. Много атак провели, много моментов создали и, считаю, заслужили выход в групповой турнир.
В Австрии было +30 и солнце, сегодня – ливень. Хорошо, дренаж выдержал такую погоду. Важно, что хорошо двигались. Если бы остановились, с таким соперником неминуемо возникли бы проблемы.
С чего вдруг у нас должны дрожать коленки после жеребьёвки? Это что, наш первый групповой турнир? Для чего сквозь такое сито пробивались? Чтобы кого-то бояться? Наши футболисты выигрывали Кубок УЕФА, имеют большой опыт выступлений в Лиге чемпионов. Какой смысл им кого-то бояться?
Будем ли усиливать состав? Это мы обсудим с руководством. Если к чему-то придём, вы об этом узнаете», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 24 августа. ЦСКА попал в четвёртую корзину.