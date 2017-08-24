Тренер «Карабаха»: очень рады, что можем сделать нашу страну счастливой

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился эмоциями на послематчевой пресс-конференции в Копенгагене в связи с историческим выходом команды из Азербайджана в групповой этап Лиги чемпионов.
«Поздравляю всех граждан, всех болельщиков. Мы очень рады тому, что можем сделать нашу страну счастливой. Игра в таких турнирах очень важна для азербайджанского футбола. Выступление в групповом этапе Лиги чемпионов — это полезный опыт и для нашей команды, и для всей страны», — цитирует специалиста клубная пресс-служба.
«Карабах» пробился в групповой этап Лиги чемпионов по результатам двух встреч с «Копенгагеном». В домашнем матча коллектив из Азербайджана выиграл со счётом 1:0, в Дании уступил со счётом 1:2.
«Карабах» стал первым клубом из Азербайджана, который вышел в групповой этап ЛЧ