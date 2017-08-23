«Карабах» стал первым клубом из Азербайджана, который вышел в групповой этап ЛЧ

В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Копенгаген» принимал на своём поле «Карабах». Встреча проходила на стадионе «Паркен» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе датской команды забитые мячи на свой счёт записал Федерико Сантандер и Андрия Павлович. За «Карабах» гол забил Дино Ндлову. В первом матче азербайджанцы победили со счётом 1:0. Таким образом, за счёт гола на чужом поле «Карабах» пробился в групповой этап Лиги чемпионов, а «Копенгаген» турнир покинул. «Карабах» стал первым в истории клубом из Азербайджана, который выступит в групповом этапе ЛЧ.
В другом матче, который проходил параллельно, пражская «Славия» на своём поле сыграла вничью с АПОЭЛ (0:0). В первой встречи этого противостояния победа (2:0) осталась за киприотами, которые и получили путёвку в групповой турнир Лиги чемпионов.