Агент: «ПСЖ» связывался с «Ниццей» по поводу Сери, чтобы «поиметь» «Барселону»

Агент Франклин Мала, представляющий интересы полузащитника «Ниццы» Жан-Мишеля Сери, сообщил, что представители «ПСЖ» вмешивались в переговоры о переходе его клиента в «Барселону», чтобы осложнить работу каталонцев по этому трансферу.
«Достигнуть соглашения было вполне возможно, поскольку «Барселона» и «Ницца» вели переговоры. Во вторник каталонцы были во Франции и обсуждали технические аспекты трансфера, при этом они представляли игровые возможности Сери. Но три дня назад «ПСЖ» связывался с «Ниццей» по поводу Сери, чтобы «поиметь» «Барселону», — заявил агент в эфире RAC 1.
23 августа стало известно, что «Барселона» вышла из переговоров по трансферу Сери, поскольку в тренерском штабе считают, что этот футболист не сможет существенно усилить игру команды.