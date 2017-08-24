Зидан: в матче с «Фиорентиной» Роналду показал на что способен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался доволен победой над «Фиорентиной (2:1) в матче на Кубок Сантьяго Бернабеу, а также по достоинству оценил решающий удар Криштиану Роналду, в очередной раз отметив мастерство лидера мадридцев.
«Мы были серьёзно настроены на эту игру, важную для наших болельщиков. Мы получили то, что хотели, кроме того, дали сыграть футболистам, у которых было не так много игрового времени. Для этого и нужны подобные встречи. Сегодня после матча мы отдохнём, а уже завтра приступим к подготовке к игре с «Валенсией».
Гол Роналду? Он показал на что способен, и мы рады, что он здесь, с нами», — приводит послематчевый комментарий Зидана испанское издание AS.
Взятие ворот в исполнении Роналду можно посмотреть в «Твитере».
Гол Роналду принёс победу «Реалу» над «Фиорентиной» в Кубке Сантьяго Бернабеу