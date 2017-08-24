Наставник «Сент-Этьена» считает, что Неймар поступил верно, покинув «Барселону»

Главный тренер «Сент-Этьена» Оскар Гарсия считает, что нападающий сборной Бразилии Неймар принял правильное решение, перейдя по окончании предыдущего сезона из «Барселоны» в «ПСЖ». За футболиста парижский клуб раскошелился на € 222 млн.
«В «ПСЖ» у Неймара больше свободы для того, чтобы показать свой талант, чем в «Барселоне». Однако нам не следует сосредотачиваться лишь на нём, весь состав «ПСЖ» опасен», — приводит слова Гарсии Marca.
«ПСЖ» и «Сент-Этьен» встретятся друг с другом в матче 4-го тура чемпионата Франции. Игра состоится 25 августа на поле парижан.
ФИФА начала расследовать жалобу Неймара на «Барселону» из-за бонуса в € 25 млн