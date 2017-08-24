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Гол Мовсисяна помог «Реалу Солт-Лейк» разгромить «Сан-Хосе Эртквейкс»

24 августа 2017, четверг. 08:11 Футбол

«Реал Солт-Лейк» одержал убедительную победу над «Сан-Хосе Эртквейкс» в домашнем матче чемпионата MLS. Хозяева обыграли соперников со счётом 4:0.

Нападающий сборной Армении Юра Мовсисян, игравший в России за «Краснодар» и «Спартак», появился на поле на 83-й минуте, а в компенсированное арбитром время отпраздновал взятие ворот, установив окончательный результат. Этот гол стал седьмым для футболиста в текущем сезоне.

«Реал Солт-Лейк» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка в 27 играх. «Сан-Хосе Эртквейкс» располагается строчкой выше, имея в активе 33 очка после 26 матчей.

MLS - Высшая лига футбола
24 августа 2017, четверг. 05:00 МСК
Реал Солт-Лейк
Солт-Лейк-Сити
4 : 0
Сан-Хосе Эртквейкс
Сан-Хосе
1:0 – Сильва – 29, 2:0 – Саварино – 68, 3:0 – Русняк – 80, 4:0 – Мовсисян – 90+3
Удаления: нет – Годой, 61
Экс-форвард «Спартака» Мовсисян оcтанется в MLS до зимы
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Реал Солт-Лейк Юра Мовсисян
Новости. Футбол
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