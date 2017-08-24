Гол Мовсисяна помог «Реалу Солт-Лейк» разгромить «Сан-Хосе Эртквейкс»

«Реал Солт-Лейк» одержал убедительную победу над «Сан-Хосе Эртквейкс» в домашнем матче чемпионата MLS. Хозяева обыграли соперников со счётом 4:0.
Нападающий сборной Армении Юра Мовсисян, игравший в России за «Краснодар» и «Спартак», появился на поле на 83-й минуте, а в компенсированное арбитром время отпраздновал взятие ворот, установив окончательный результат. Этот гол стал седьмым для футболиста в текущем сезоне.
«Реал Солт-Лейк» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка в 27 играх. «Сан-Хосе Эртквейкс» располагается строчкой выше, имея в активе 33 очка после 26 матчей.
Экс-форвард «Спартака» Мовсисян оcтанется в MLS до зимы