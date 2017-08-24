Агент: Эмре Мор перешёл бы в «Реал» или в «Барселону», но они не хотели его

Бариз Софидазе, бывший агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эмре Мора, отметил, что футболист стремится играть в европейских грандах. Недавно в услугах игрока был заинтересован миланский «Интер», однако трансферная операция не состоялась.
«Мы уже договорились с «Интером». Но спустя некоторое время после этого они изменили условия контракта. Хотел видеть Мора в своих рядах «Лион». Кроме того, мы вели переговоры с «Тоттенхэмом». Мор перешёл бы в «Реал» или в «Барселону», но они не хотели его», — приводит слова агента интернет-портал Goal.
По итогам предыдущего сезона Мор сыграл в чемпионате Германии 12 матчей, став автором 1 гола и 2 результативных передач.