Гендиректор «Уфы»: новичков летом можно не ждать

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что новых футболистов в команде до конца летнего трансферного окна с большой вероятностью уже не будет.
«Наше финансовое состояние не позволяет в настоящий момент вести полноценную трансферную работу. Конечно, на флажке дозаявочной кампании может произойти всё, что угодно, но с 99-процентной вероятностью в это трансферное окно никого подписывать больше не будем. Так что новичков можно не ждать.
Как сказал наш тренер Семак, мы маленькая команда, но с большим сердцем. Справимся своими силами», — цитирует Газизова Proufu.ru.
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