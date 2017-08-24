Бекхэм: я всегда наслаждался игрой Руни в сборной Англии, его будет не хватать

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм прокомментировал решение нападающего «Эвертона» Уэйна Руни завершить выступления в национальной команде.
«Когда этот молодой 17-летний парень вышел на поле в своём первом матче за сборную Англии, казалось, что он играет в национальной команде уже долгое время. Как капитан команды, я наслаждался игрой Руни. Капитану всегда хочется, чтобы футболисты играли со страстью, желанием, чтобы у них была психология победителя, и все это есть у Руни, и именно благодаря этому он побил столько клубных и национальных рекордов. Лично мне грустно из-за того, что Уэйн завершил выступления в сборной Англии, потому что одна из причин, по которой его любят болельщики, — это то, как много для Руни значит футболка «трёх львов», и этого будет не хватать. Руни – особенный талант и продолжит им быть», — написал Бекхэм в своём «инстаграме».