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Пот: если «Зенит» сыграет, как в Нидерландах, то ему обеспечены большие проблемы

24 августа 2017, четверг. 12:40 Футбол

Бывший тренер «Зенита» Кор Пот высказал мнение, что петербургская команда сможет одолеть «Утрехт» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы. В первой игре на выезде петербуржцы проиграли — 0:1.

«Прежде всего зенитовцы должны сыграть с душой и выложиться на все 100%. Если у игроков петербургской команды будет правильный менталитет, они легко победят и решат задачу. Если же «Зенит» сыграет, как в Нидерландах, то ему обеспечены большие проблемы.

«Утрехт» берёт командной игрой. Но раз вы настаиваете на конкретных именах, я бы выделил защитника Сеана Клайбера, полузащитника Яссина Аюба и нападающего Сирила Дессерта. Да и голкипер Давид Йенсен очень неплохой. Для чемпионата Нидерландов это классные футболисты, но не уверен, что они достаточно сильны по европейским меркам», — сказал Пот в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.

Пот: «Зенит» был очень плох в Утрехте, но дома победит – 2:0
Кор Пот, выигрывавший с «Зенитом» Кубок УЕФА девять лет назад, недоволен тем, что увидел в исполнении команды Манчини в Утрехте.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Утрехт ФК Зенит Кор Пот
Новости. Футбол
24 августа 2017, четверг
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