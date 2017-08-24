Пот: если «Зенит» сыграет, как в Нидерландах, то ему обеспечены большие проблемы

Бывший тренер «Зенита» Кор Пот высказал мнение, что петербургская команда сможет одолеть «Утрехт» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы. В первой игре на выезде петербуржцы проиграли — 0:1.
«Прежде всего зенитовцы должны сыграть с душой и выложиться на все 100%. Если у игроков петербургской команды будет правильный менталитет, они легко победят и решат задачу. Если же «Зенит» сыграет, как в Нидерландах, то ему обеспечены большие проблемы.
«Утрехт» берёт командной игрой. Но раз вы настаиваете на конкретных именах, я бы выделил защитника Сеана Клайбера, полузащитника Яссина Аюба и нападающего Сирила Дессерта. Да и голкипер Давид Йенсен очень неплохой. Для чемпионата Нидерландов это классные футболисты, но не уверен, что они достаточно сильны по европейским меркам», — сказал Пот в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.