Мостовой: ЦСКА в пятый раз попал в группу ЛЧ? Он всегда занимает четвёртое место

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, которая начнётся сегодня, 24 августа, в 19:00 мск.
«Думаю, получить группу послабее обоим нашим клубам уже никак не получится. В этой Лиге чемпионов почти нет слабых команд. Для «Спартака» хорошо, что из первой корзины ему никто не попадётся. Хотя тут и вторая корзина чуть ли не сильнее первой. Конечно, ЦСКА, скорее всего, группа выпадет сложнее. Но, с другой стороны, команды уже в группе, поэтому игры будут, и деньги тоже. Играть всё равно придётся со всеми.
Вот Бабаев вчера сказал, что попадание пять раз подряд в группу Лиги чемпионов – это достижение для ЦСКА. Но он забыл упомянуть, что «армейцы» каждый раз занимают четвёртое место. Сомнительный повод для гордости.
У меня предпочтений по соперникам нет. Почти за каждой командой, которая может попасться, будет здорово понаблюдать, особенно на хороших стадионах», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.