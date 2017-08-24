175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Мостовой: ЦСКА в пятый раз попал в группу ЛЧ? Он всегда занимает четвёртое место

24 августа 2017, четверг. 14:07 Футбол

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, которая начнётся сегодня, 24 августа, в 19:00 мск.

«Думаю, получить группу послабее обоим нашим клубам уже никак не получится. В этой Лиге чемпионов почти нет слабых команд. Для «Спартака» хорошо, что из первой корзины ему никто не попадётся. Хотя тут и вторая корзина чуть ли не сильнее первой. Конечно, ЦСКА, скорее всего, группа выпадет сложнее. Но, с другой стороны, команды уже в группе, поэтому игры будут, и деньги тоже. Играть всё равно придётся со всеми.

Вот Бабаев вчера сказал, что попадание пять раз подряд в группу Лиги чемпионов – это достижение для ЦСКА. Но он забыл упомянуть, что «армейцы» каждый раз занимают четвёртое место. Сомнительный повод для гордости.

У меня предпочтений по соперникам нет. Почти за каждой командой, которая может попасться, будет здорово понаблюдать, особенно на хороших стадионах», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

ЦСКА обыграл «Янг Бойз» в Москве и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Спартак Александр Мостовой
Новости. Футбол
24 августа 2017, четверг
14:42 Прудников может вернуться в «Анжи» и уже приступил к тренировкам с командой
14:36 Аршавин: нужно уезжать в Европу, пока не почувствовал вкуса жизни в России
14:26 Спортивный директор «Рубина»: Ерохина и Полоза «Зенит» не отдаст, не обсуждается
14:22 Грушевский: в квалификации ЛЧ ЦСКА повезло со жребием, пусть так будет и сегодня
14:07 Мостовой: ЦСКА в пятый раз попал в группу ЛЧ? Он всегда занимает четвёртое место
14:07 Аршавин: на ЧМ-2018 повести сборную России за собой могут Кокорин и Смолов
14:05 Цорк: «Боруссия» ясно дала понять свои требования по Дембеле «Барселоне»
14:01 Вернблум: в игре с «Янг Бойз» должны были снимать все вопросы в первые 10 минут
13:55 Аршавин: такой «Зенит» мне очень нравится
13:54 ЦСКА установил новый клубный рекорд в еврокубках
13:53 Аршавин подтвердил, что может завершить карьеру в 2017 году
13:46 Тихонов: в футболе сейчас очень мало можно преподнести сюрпризов
13:42 Оштрафованный защитник «МЮ» Джонс назвал допинг-офицера придурком
13:24 Источник: Роналду попросил Флорентино Переса приобрести для «Реала» Маркиньоса
13:15 Пот: для игры на позиции «опорника» Нойштедтер должен быть жёстче и злее
13:08 Зобнин и Зе Луиш продолжают тренироваться по индивидуальной программе
13:00 Пот: под руководством Фурсенко и Сарсании «Зенит» добьётся больших успехов
12:54 Паулиньо: своей игрой намерен изменить мнение людей обо мне
12:42 Куман: уважаю решение Руни прекратить выступления в сборной Англии
12:40 Пот: если «Зенит» сыграет, как в Нидерландах, то ему обеспечены большие проблемы
12:27 Мэр «Милана»: «Интеру» и «Милану» нужно продолжить делить «Сан-Сиро»
12:25 Слуцкий попросил болельщиков «Халл Сити» поддержать команду
12:18 Саму Гарсия расторг контракт с «Рубином» и перешёл в «Леванте»
12:08 Парейко: не научился держать свои эмоции под контролем, я человек взрывоопасный
11:58 Венгер сообщил, что Алексис Санчес готов сыграть с «Ливерпулем»
11:46 «Утрехт» в Санкт-Петербурге поддержат около 150 болельщиков
11:30 Клопп: Лига чемпионов имеет огромное влияние на трансферный рынок
11:30 Ригони описал, как представляет себе русских людей
11:24 Источник: отец Месси провёл переговоры с «Манчестер Сити»
11:21 Полузащитник ЦСКА Макаров перенёс операцию на голеностопе
11:20 «Ювентус» планирует приобрести хавбека «Барселоны» А. Гомеша на правах аренды
11:12 Дракслер отказался от перехода из «ПСЖ» в «Монако»
11:11 Бекхэм: я всегда наслаждался игрой Руни в сборной Англии, его будет не хватать
11:08 Игрок «Барселоны» Сампер в шаге от перехода в «Лас-Пальмас» на правах аренды
10:47 «Ньюкасл» сделает «Интеру» предложение по трансферу Йоветича
10:39 Видео. Игроки «Балтики» устроили словесную перепалку со своими болельщиками
10:35 Ригони: я буду изучать русский в любом случае
10:24 Спортивный директор «Рубина»: Навас вернётся в Казань 26 августа
10:10 Марсьяль встретился с Моуриньо, чтобы обсудить своё будущее в «МЮ»
10:00 Ригони: рад, что перешёл в «Зенит», здесь можно сделать себе имя
10:00 Алдонин: не хотелось бы, чтобы при жеребьёвке ЛЧ ЦСКА получил 2-3 суперклуба
09:42 Погба: никогда не видел, чтобы игрок признавался в гомосексуализме
09:36 Месси в третий раз станет отцом
09:33 Гендиректор «Уфы»: новичков летом можно не ждать
09:23 Хамес: могу играть на левом и правом флангах полузащиты, а также в центре
Все новости RSS
Партнерский контент