Спортивный директор «Рубина»: Ерохина и Полоза «Зенит» не отдаст, не обсуждается

Спортивный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о возможности возвращения в стан казанской команды Кристиана Нобоа, Александра Ерохина и Дмитрия Полоза, ныне выступающих за «Зенит».
«Возможная аренда Нобоа? Никогда не говори «никогда». Но у нас пока и так много полузащитников, и если его брать, то как это будет выглядеть?
Разговоры про Ерохина или Полоза – это вообще бесперспективно. Их «Зенит» не отдаст. Это даже не обсуждается, и клуб даже не рассматривает варианты, чтобы их куда-то отдать. Бухарова, я думаю, «Ростов» не отпустит», — цитирует Сайманова «Бизнес online».
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