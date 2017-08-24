Спортивный директор «Рубина»: Навас вернётся в Казань 26 августа

Спортивный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о возвращении в стан казанской команды защитника Сесара Наваса. Ранее испанский защитник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко сообщил о решении возобновить карьеру.
«Сесар как раз тот игрок, который может склеить легионеров и россиян. Он везде свой. Где-то может поставить на место, а где-то пошутить и разрядить обстановку. Он возвращается в Казань в субботу. В одном из наших телефонных разговоров он признался мне, что очень соскучился по футболу. Я сказал ему: «Мы тебя ждём, у меня твой подписанный контракт лежит в сейфе». Он ведь был с нами на сборах, готовился к сезону, а потом ему позвонили и сказали: «Твоему отцу нужна срочная операция». Он не мог в такой момент быть вне семьи. Сейчас ситуация, к счастью, такова, что он может вновь присоединиться к нам.
Он тренируется, не бросал занятий. Бердыев как-то сказал: «Я вообще защитника такого уровня с таким футбольным интеллектом не вижу во всём мире. Навас – умнейший. Ему бог не дал только скорости». Но если бы у него была ещё и скорость, он бы играл в «Реале» или «Барселоне». Кстати, Навас ещё шутит: «Вся Европа ищет центрального левоногого защитника, а у вас их трое!» А потом вышел ещё Сорокин, и все четыре защитника левши, представляете?» – цитирует Сайманова «Бизнес online».