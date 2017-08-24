Жеребьёвка Лиги чемпионов сезона-2017/18: ЦСКА попал в группу А

Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18, по итогам которой московский ЦСКА узнал своих соперников по группе.
«Армейцы» попали в группу А, в которой сыграют с португальской «Бенфикой», английским «Манчестер Юнайтед» и швейцарским «Базелем».
Матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 12 и 13 сентября, а встречи заключительного 6-го тура запланированы на 5 и 6 декабря.
На своём пути в групповой этап ЦСКА выбил из турнира греческий АЕК и швейцарский «Янг Бойз». «Армейцы» выходят в групповой этап Лиги чемпионов пятый раз подряд.
Жеребьёвка группового этапа ЛЧ. «Спартак» и ЦСКА узнали соперников
Текстовая онлайн-трансляция жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.