Вернблум: ЦСКА досталась хорошая группа в Лиге чемпионов, принимаем вызов

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. ЦСКА попал в группу А, где сыграет с «Бенфикой», «Манчестер Юнайтед» и «Базелем».
«Хорошая группа. Если учитывать то, как складывалась жеребьёвка, не самая тяжёлая из всех, что нам могли достаться. Я помню игры с «Манчестер Юнайтед», тогда в гостях мы выглядели очень неплохо, но уступили 0:1 из-за гола в концовке. Дома смогли забить и в итоге закончили 1:1.
Когда ты находишься в четвёртой корзине, не стоит слишком уж полагаться на жребий. По большому счёту мы были готовы сыграть с любыми соперниками и принимаем вызов. Будем стараться в каждой встрече добиться положительного результата. Наш настрой — сделать всё возможное для того, чтобы наша команда побеждала!» — цитирует Вернблума сайт ЦСКА.