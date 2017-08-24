Фонсека: сложнейшая группа — отличная возможность для «Шахтёра» показать себя

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. «Горняки» попали в группу F и сыграют с «Манчестер Сити» (Англия), «Наполи» (Италия) и «Фейеноордом» (Нидерланды).
«Досталась сложнейшая группа. Возможно, одна из самых тяжёлых, какая только могла быть. Соперники очень сильны. «Наполи» и «Манчестер Сити» демонстрируют великолепный, непростой футбол. Там работают одни из лучших тренеров мира. Нам будут противостоять три команды с игроками высокого уровня, исповедующие красивый футбол. С полной уверенностью скажу, что клубы из второй корзины могли с тем же успехом быть и в первой.
Конечно, в Лиге чемпионов есть команды менее сильные, нежели остальные, но в нашей группе очень мощный подбор. И для «Шахтёра» это отличная возможность себя показать. Мы должны настраиваться только на победу. Добавлю, что Лига чемпионов не начинается завтра. Мы всё делаем постепенно, шаг за шагом. Уже в воскресенье у нас важный и сложный поединок внутреннего чемпионата против «Вереса», — цитирует Фонсеку сайт «Шахтёра».