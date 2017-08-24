Шатов: хорошо, что «Зенит» победил, ведь играть в Лиге Европы очень престижно

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов прокомментировал победу над «Утрехтом» (2:0, ДВ) и выход в групповой этап Лиги Европы.
«Хорошо, что выиграли и прошли дальше, потому что играть в Лиге Европы очень престижно. Сегодня вышли с одной целью — пройти как можно дальше. Играть сегодня на стадионе было очень приятно. Спасибо, что закрыли крышу, ведь весь день шёл дождь, поле могло и не выдержать. Думаю, болельщики тоже получили удовольствие. Заменили меня, потому что ногу свело. Моё физическое состояние на данный момент позволяет мне играть столько, сколько я сыграл. Буду стараться прибавлять от игры к игре. График нормальный, клуб играет так уже много лет. Ротация делается, чтобы избежать травм. Даже не знаю, с кем хотели бы сыграть на групповом этапе. Даже не знаю, кто достался нашим клубам в Лиге чемпионов. Желаю всем российским клубам удачи», – передаёт слова Шатова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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