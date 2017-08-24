Манчини: я нуждаюсь в настоящем Дзюбе, в том, которого видел по телевизору

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после победы над «Утрехтом» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы ответил на вопрос о форварде Артеме Дзюбе. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой питерцев в дополнительное время (2:0).
«Я все еще надеюсь, что Дзюба начнет забивать. Разница в голах зависит от игрового времени: Дзюба играл меньше Кокорина и поэтому забил меньше.
Артем сейчас действительно не в самых лучших кондициях, но я нуждаюсь в настоящем Дзюбе, в том, которого я видел по телевизору, в том, который забивал. И я верю, что он может вернуться", — цитирует Манчини сайт «Зенита».
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