«Ростов» проявляет интерес к полузащитнику «Астаны» Мужикову

Полузащитник «Астаны» Серикжан Мужиков может продолжить карьеру в «Ростове». Как сообщает Kazfootball, скауты российского клуба обратили внимание на 28-летнего хавбека. Футболист может пополнить ряды ростовчан до завершения летнего транфсерного окна.
В нынешнем сезоне Мужиков провёл в чемпионате Казахстана 22 матча (из них 21 в основном составе) и забил 4 гола. Всего в Премьер-лиге на счету хавбека 222 матча и 21 забитый мяч.
Как сообщалось, «Ростов» также планирует приобрести нападающего «Мольде» Бьорна Сигурдарсона.