Калачёв: для меня «Ростов» – больше, чем родной клуб, не имею права его бросить

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв рассказал, с какими мыслями вступал в новый сезон, а также выразил мнение, что ростовчане с каждым туром становятся всё сильнее.
«Всегда сложно, когда команда практически полностью обновляется. Сначала, конечно, было волнение, но, поговорив с президентом клуба и со спортивным директором, понял, что у нас будет хороший боеспособный коллектив. Желания покинуть клуб не было. Я уже давно в этой команде и всем доволен. Для меня «Ростов» – это больше, чем родной клуб. Не хочу и не имею права бросать команду.
Сыграно всего шесть туров. Ещё рано делать какие-то серьёзные выводы. Но все ребята пришлись ко двору. С каждым туром мы становимся сильнее – это факт. Мы с Сашей Гацканом должны были взять на себя роль лидеров на первых порах, сделать так, чтобы команда стала единым коллективом. Думаю, что это получилось», — приводит слова Калачёва официальный сайт «Ростова».