Пуцко: Федун обычно общается в раздевалке с командой после побед «Спартака»

Защитник «СКА-Хабаровск» Александр Пуцко, ранее выступавший за московский «Спартак», рассказал, ощущал ли он популярность, выступая за красно-белых, а также поведал, как часто в раздевалку после матчей заходит владелец «Спартака» Леонид Федун.
«Играя в «молодёжке» и второй команде, не особо ощущал популярность. Но если ты попадаешь в главную команду «Спартака», тебя, конечно же, начинают узнавать в лицо многие, прежде незнакомые тебе люди. Первый день зарплаты в „Спартаке“? В академии её воспитанникам платят стипендию. Кажется, тогда это было 500 рублей. Купил шоколадок, зашёл в «Мак».
Леонид Арнольдович может приехать накануне старта сезона в Тарасовку, на базу. Ещё он регулярно заходит после важных матчей в раздевалку команды, Обычно с командой владелец клуба общается после побед, но Леонид Федун может прийти к футболистам и после неудачной игры, стремясь подбодрить ребят", — цитирует Пуцко пресс-служба хабаровского клуба.