Пуцко: будет приятно сыграть в следующем туре против «Спартака»

Защитник «СКА-Хабаровск» Александр Пуцко прокомментировал результат гостевого матча 7-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно» (0:0), поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком» (27 августа) в следующем туре, а также рассказал, как команда справляется с перелётами из Хабаровска в другие города.
«Мы довольны, что взяли очко в тяжёлой игре на выезде. Музыка в раздевалке после матча? Она играет всегда: перед игрой, во время ничьих и побед. Естественно, когда проигрываем – нет. Довбня, вратарь, исполняет роль диджея, ставит музыку.
Мне будет приятно сыграть в следующем туре против «Спартака». Всё-таки много времени там провёл. «Спартак» силён, просто где-то не везёт. Играют они неплохо.
В девятичасовых полётах смотрю фильмы. Сами перелёты не тяжёлые, только потом адаптация по времени семь часов. Спать не у всех получается, кто-то просыпается. Мы разницу во времени переносим нормально. А вот болельщикам ночью смотреть – нет.
Баттл-рэпер Гнойный был на матче? Его поддержки не слышал, смотрел его баттл. Приятно, что пришёл», — передаёт слова Пуцко корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.