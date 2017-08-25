Маркизио выбыл из строя на 3-4 недели

Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио в ближайшее время не сможет помочь своей команде из-за повреждения. Как сообщает официальный сайт туринского клуба, хавбек прошёл медицинское обследование своего колена, по итогам которого стало ясно, что Маркизио выбыл из строя на три-четыре недели.
В Барселоне игрок проходит специальную терапию и работу по укреплению мышц. Таким образом, 31-летний футболист не сможет помочь «Ювентусу» в ближайших матчах чемпионата Италии с «Дженоа» и «Кьево», а также, возможно, с «Сассуоло».
Маркизио может покинуть «Ювентус» до конца трансферного окна