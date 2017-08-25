Сёмин: если «Локомотив» сыграет на 100% своих возможностей, то выйдет из группы

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит встретиться с датским «Копенгагеном», молдавским «Шерифом» и чешским «Злином».
«Сейчас очень сложно говорить, плохой или хороший жребий. Всё будет зависеть от нас самих, от нашей готовности. Если сыграем на 100% наших возможностей, то выйдем из группы. Чтобы говорить, что-то о соперниках, нужно сначала посмотреть их матчи. Мы знаем команды, но последней информации у нас нет. Недалеко лететь? В Европе вообще больших перелетов нет. Долго лететь можно в России», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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